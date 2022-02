Expo Dubai, Carloni: “Le Marche sostengono la partecipazione delle imprese”

ANCONA – “Ariston Group rappresenta un leader nel settore della casa e della termoidraulica, dell’energia e della domotica e detiene la leadership del settore nell’area medio orientale. L’azienda ha aderito al progetto ‘Land of excellence’ ideato dalla Regione e dalla Camera di Commercio delle Marche per sostenere la partecipazione delle imprese all’Expo ed ha presentato i suoi progetti a numerosi buyers e operatori dell’area medio orientale”. Lo dice in una nota il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni che questa mattina è intervenuto all’Open Day organizzato da Ariston per presentare i suoi ultimi elettrodomestici e prodotti ad alto tasso di innovazione ad una platea composta dai principali distributori del settore del comfort termico del Medio Oriente, ad architetti, promotori e costruttori immobiliari, alle principali società di gestione di immobili, alla grande distribuzione emiratina ed ai rappresentanti Dewa e Esma. “Il fatto che ci sia il brand della Regione proprio dentro il Padiglione Italia di Expo- aggiunge Carloni- è un fatto che ci rende molto orgogliosi”. Ieri si è svolto il seminario ‘Ariston Group, an Italian global story: technological and innovative solutions for sustainable energy and thermal comfort’. Nel corso della due giorni sono stati ripercorsi i valori e la storia di internazionalizzazione dell’azienda da più di 90 anni attrice del mercato globale. Ariston Group è presente in Medio Oriente da oltre 40 anni. “Vogliamo ringraziare la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche- spiega il vicepresidente esecutivo di Ariston group per Medio Oriente, Africa e Russia Emanuele Stano- per il sostegno alla nostra presenza qui a Dubai in un momento così iconico che ci permette di mostrare al mondo il nostro contributo all’eccellenza del Made in Marche”.