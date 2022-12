A Roma inaugurata Frame by Frame, la casa degli effetti speciali

ROMA – Un luogo magico ‘ad effetti speciali’ nel quartiere Prati della Capitale. Frame by Fame apre le porta della nuova sede appena ristrutturata per festeggiare il primo party di Natale. A piazza Cola di Rienzo 27 una gigantesca palla natalizia alta 3 metri, un quartetto d’archi tutto al femminile, esibizioni di pole dance, piano bar, cucina etnica e djset, sono alcune delle varie ambientazioni e forme di intrattenimento scelte per la speciale occasione. Una nuova ‘casa’ aperta in anteprima agli amici e a tutte le persone del mondo del cinema, della pubblicità e dello spettacolo che ogni giorno collaborano con lo studio di post-produzione ed effetti visivi tra i più innovativi e riconosciuti in Italia.

Frame By Frame, fondata a Roma nel 1990 da Davide Luchetti e Lorenzo Foschi insieme a un team di giovani appassionati di cinema e nuove tecnologie, conta oggi oltre 100 collaboratori tra artisti e tecnici. La poliedricità dell’offerta creativa e produttiva ha permesso a Frame di lavorare a 360 gradi nel mondo della comunicazione visiva e di collaborare con le principali società di produzione, agenzie di comunicazione, clienti istituzionali e broadcaster. Nella casa di Frame by Frame quotidianamente nascono gli effetti visivi e vengono curate le post-produzioni di alcune delle serie tv più amate di sempre come di premiatissimi film per il cinema (tra i lavori più recenti ‘Siccità‘, ‘Bones and All‘, ‘House of the Dragon‘, ‘Boris’ e ‘L’Amica Geniale‘, solo per citarne alcuni).

Tra gli amici e i volti noti che hanno preso parte al party inaugurale della Frame By Frame’s house ci sono: Caterina Shulha, Nicole Grimaudo, Michela Andreozzi, Claudia Zanella, i registi Daniele Luchetti, Pif, Nicola Abbatangelo, Alex Infascelli, Elisa Amoruso, Roberto “Saku” Cinardi, Gianluca Manzetti, i produttori Riccardo Neri, Martina Veltroni, Pierpalo Verga, Nicola Lusuardi, Roberto Amoroso, e la sceneggiatrice Elena Bucaccio.

