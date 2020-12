Basilicata, Polese: “Ospedali Qatar abbandonati, Di Maio se ne assuma la responsabilità”

POTENZA – “Stridono le immagini contrastanti del ministro Luigi Di Maio sorridente in Qatar mentre stringe mani e accordi con l’entourage dell’emiro promettendo enormi vantaggi per il nostro Paese con quelle dei tendoni donati dallo stesso Qatar alla Basilicata che dopo quasi nove mesi giacciono in una condizione praticamente di abbandono nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva, che spiega: “Una situazione che non è più tollerabile e sulla quale probabilmente non sapremo mai la verità Di certo, e c’è traccia nei documenti ufficiali, quei tendoni sono costati già 500mila euro alla Regione Basilicata e da quanto si apprende saranno spesi altri soldi senza che ci sia il minimo risultato in termini di servizi sanitario o di prevenzione in quelle strutture”.

Sottolineando che dalla Regione e in particolare dall’assessore al ramo Rocco Leone non sono arrivati chiarimenti né rassicurazioni, Polese invita ciascuno per la sua parte ad assumersi la responsabilità a partire dal ministro Di Maio “che ad aprile dall’aeroporto di Pratica di Mare parlava di ospedali luxury donati dal Qatar – conclude Polese – che avrebbero consentito di curare 500 persone ammalate di Covid. Basta con la confusione e basta prendere in giro gli italiani e i lucani”.

