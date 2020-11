Sesso nell’auto di servizio? Il web si scatena con #cinevigili

ROMA – Due agenti in forze alla Polizia di Roma Capitale avrebbero consumato un rapporto sessuale in un’auto di servizio. Il Comando generale ha reso noto che sono in corso indagini per accertare la veridicità dei fatti, riportati da alcuni organi di stampa, che sostengono che addirittura esista un audio del fattaccio in quanto i due vigli avrebbero dimenticato la ricetrasmittente accesa. Tanto è bastato per scatenare la fantasia del web, che, nella serata di oggi, ha visto furoreggiare l’hashtag #cinevigili, dedicato ai due amanti in divisa.

A qualcuno piace l’audio#cinevigili — Tina Mastri (@MastriTina) November 23, 2020

La radio sulla volante che scotta#cineVigili — Cecco dei Piantoni (@Cecco_Piantoni) November 23, 2020

“In merito ad articoli di stampa usciti in queste ore che riportano notizie riguardanti due agenti che avrebbero consumato un rapporto sessuale in un autoveicolo di servizio, il Comando Generale della Polizia Locale sottolinea che sull’accaduto, non riconducibile agli ultimi giorni, sono state svolte e sono tuttora in corso indagini per stabilire la veridicità dei fatti“, spiega in una nota il Comando generale della Polizia di Roma Capitale.