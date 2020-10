Roma, spari in strada ad Acilia: pregiudicato ferito a colpi di pistola

ROMA – Agguato in strada alle 19.30 circa ad Acilia, nei pressi di Roma. Un 44enne romano, con precedenti, è stato ferito da due colpi di pistola al fianco sinistro, sparati da un uomo che gli si è affiancato mentre stava passeggiando nei pressi della sua abitazione. L’aggressore con volto coperto da casco, dopo aver fatto fuoco è salito a bordo di uno scooter guidato da un complice. Immediata la fuga. Il 44enne, dopo essersi rifugiato in un’abitazione, è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Camillo, dove è stato operato. Attualmente è in prognosi riservata e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia e i colleghi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi.