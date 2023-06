BOLOGNA – “Guai se mettessimo in discussione la segretaria dopo tre mesi“. È il monito del presidente del Pd e dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sostegno di Elly Schlein. “Lo sport più praticato nel Pd è stato, eletto un segretario, andare immediatamente a indebolirlo per sostituirlo il prima possibile. Siamo seduti su un ramo che se lo tagliamo cadiamo tutti insieme, altroché solo qualcuno. Non mi appartiene questo modo di fare”, scandisce il governatore, intervistato per la trasmissione Omnibus su La7.

“Detto questo, credo che in un grande partito viva una pluralità di idee“, aggiunge Bonaccini che invita Schlein a Cesena il 21 e 22 luglio per l’incontro organizzato per radunare quelli che hanno sostenuto la sua candidatura a segretario dem.

“Vorrei che Elly venisse a Cesena e intervenisse, perché quella è anche casa sua. Vorremmo portare un contributo di idee per costruire un partito più grande e che dia vita a un centrosinistra più largo. Non vorrei vedere la destra vincere per i prossimi venti anni, frutto della loro capacità di unirsi anche quando sono divisi”, conclude.