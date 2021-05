Salto con l’asta, a Rieti il record di Bruni: suo il pass per Tokyo

Foto di copertina da Facebook

ROMA – Roberta Bruni vola fino a Tokyo 2020. A Rieti l’azzurra migliora due volte il record italiano del salto con l’asta e tocca quota 4,70, ottenendo lo standard per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La 27enne dei Carabinieri allenata da Riccardo Balloni, pochi minuti prima era salita a 4,62 e complessivamente migliora il primato di 4,60 che aveva pareggiato a Firenze otto giorni fa. Nel prossimo weekend gareggerà in maglia azzurra agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, poi lo sguardo sarà verso il Giappone.