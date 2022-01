ROMA – Momenti di paura per Sofia Goggia che è caduta nella nella tappa di Coppa del mondo di SuperG a Cortina. L’azzurra è rimasta a terra e poi si è rialzata per dirigersi nella tenda a fine pista per i primi controlli. Goggia, a quanto si apprende, ha riportato una presunta distorsione al ginocchio sinistro che verrà valutato nelle prossime ore dalla commissione medica nel tardo pomeriggio a Milano.

LEGGI ANCHE: Sofia Goggia vince la discesa di Coppa del Mondo a Cortina