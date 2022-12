Al cinema ‘Whitney Houston’: “L’amore segreto con Robyn oggi non sarebbe un tabù”

ROMA – “Se Whitney Houston fosse ancora viva continuerebbe ad essere fonte di ispirazione per tutti, ma anche un’icona di stile. Lei è stata la voce di tutti, ha avuto un grande dono“. Così la regista Kasi Lemmons all’agenzia Dire, in occasione dell’uscita al cinema (da oggi in sala, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia) di ‘Whitney: Una Voce Diventata Leggenda’.

Scritto dal candidato all’Oscar Anthony McCarten e prodotto dal leggendario discografico Clive Davis (qui interpretato da Stanley Tucci), il film è un tributo al mito di Whitney Houston (qui interpretata dalla vincitrice del Bafta Award Naomi Ackie), un ritratto inedito della complessa e sfaccettata vita della donna dietro a “The Voice”. Dalle sue origini come corista nel New Jersey fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi. ‘Whitney: Una Voce Diventata Leggenda’ è un viaggio commovente, emozionante e luccicante attraverso la vita e la carriera della Houston, con esibizioni spettacolari e una colonna sonora con i successi di una delle voci più amate di sempre. Con il film si ritorna a parlare della relazione tra “Whit” e Robyn Crawford (qui interpretata da Nafessa Williams). Sentimenti a cui non è stato dato il permesso di uscire allo scoperto per paura che la carriera della cantante potesse essere danneggiata. “Io credo che oggi questa relazione non sarebbe più un tabù, c’è molta più fluidità sessuale. Episodi del genere, però, accadono ancora: molti artisti tengono privati dei segreti, il pubblico può essere molto cattivo”, ha spiegato la regista. “Mi rattrista il fatto che non abbiano potuto vivere la relazione ai giorni nostri. Avrebbero potuto essere pienamente se stesse ed essere accettate“, ha aggiunto Nafessa Williams.

