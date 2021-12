Andrea Bocelli si esibisce alla Casa Bianca e commuove il presidente Usa Biden

ROMA – Un’esibizione toccante che ha fatto emozionare il presidente americano, Joe Biden, e la First Lady, Jill: la performance di Andrea e Matteo Bocelli alla Casa Bianca sulle note di “Cantique de Noël – Oh holy night” ha coinvolto ed entusiasmato la coppia presidenziale che ha assistito con grande partecipazione. I due artisti si sono esibiti durante l’eccezionale evento trasmesso dalla PBS “In performance at the White Christmas: Spirit of the season”, appuntamento, condotto da Jennifer Garden, con cui la Presidenza Americana ha voluto augurare ai cittadini buone feste. Oltre ai due tenori italiani si sono esibiti Camila Cabello, Eric Church, Jonas Brothers, Norah Jones, Pentatonix, Billy Porter.

La Casa Bianca non era mai stata accessibile come quest’anno alla registrazione televisiva e nell’occasione il tenore, la famiglia e lo staff, hanno potuto trascorrere la domenica insieme a Joe e Jill Biden, come testimoniano le foto che ritraggono le due famiglie posare insieme e mostrarsi in situazioni meno “istituzionali” in cui Virginia gioca liberamente nella famosa stanza ovale della White House.

La piccola Virginia, inoltre, ha partecipato allo speciale intonando con il papà Andrea l’Hallelujah di Cohen nella versione inglese e italiana contenuta nell’ultimo album del Maestro “Believe”.

Il concerto “Spirit of the season” è stato presentato dall’attrice Jennifer Garner e andato in onda ieri sera sulle stazioni PBS, e ha visto, tra gli altri, la partecipazione dei Jonas Brother, Norah Jones, Pentatonix, e tanti altri.

Andrea Bocelli si conferma ancora una volta il simbolo dell’Italia nel mondo. Il tenore è reduce da una straordinaria tournée americana tutta sold out con oltre 350.000 spettatori e due concerti al Madison Square Garden di New York, che hanno mandato in visibilio il pubblico americano, e sarà la guest star mondiale del concerto di Capodanno a Bangkok in diretta in Thailandia, Singapore e Malesia.

(Crediti Foto Official White House – Adam Schultz; Luca Rossetti)