VIDEO| Da Amici alla Festa del Cinema di Roma: il debutto di Luigi Strangis

ROMA – Dalla vittoria della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi al debutto al cinema come doppiatore: Luigi Strangis presta la sua voce a Lyle nel film ‘Il talento di Mr. Crocodile’, oggi ad Alice nella Città e dal 27 ottobre al cinema (prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia). “Inizialmente non ci credevo. È stata un’esperienza nuova formativa e anche molto simpatica. Rivedere me stesso in un coccodrillo è stato molto carino. Ho passato molte ore in sala doppiaggio perché volevo fare un bel lavoro, ci tenevo. E tutto quel tempo passato a riascoltarmi a rivedere la mia voce abbinata al coccodrillo mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo”, ha detto Strangis durante l’intervista all’agenzia Dire.

Tratto dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, ‘Il talento di Mr. Crocodile’ è un live-action per tutta la famiglia che racconta la storia del coccodrillo Lyle, animato dalla voce di Shawn Mendes nella versione originale, alle prese con l’ansia da prestazione. “La paura deve esserci sempre, l’affronto rilassandomi con la musica e facendo stretching. Quando salgo sul palco e parte la musica tutto passa”, ha raccontato il giovane artista. Ma questa è anche una storia (imperdibile) sulla ricerca della propria voce e di un supporto. Lyle, infatti, mostra che la versione migliore dell’essere umano viene fuori solo con il sostegno della famiglia o degli amici. “Non si smette mai di ricercarsi, bisogna sempre scoprisi, guardarsi allo specchio e capire che puoi fare sempre meglio nella vita”, ha sottolineato Strangis. Su un futuro ritorno al cinema Luigi ha risposto: “Per ora mi concentro sulla musica, ma mai dire mai”. Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, il film vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman.

