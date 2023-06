La Signorina Cherbal bimba di Conte. L’ex premier: “Pensavo foste più in là con l’età”

ROMA – Anche Chaimaa Cherbal è una bimba di Conte e ieri è riuscita nell’impresa di incontrare l’ex premier. La Tiktoker da più di 4 milioni di follower in un video postato sui social chiede al leader del M5s cosa pensa del gruppo nato a suo sostegno sui social durante la pandemia. “Pensavo che fossero più in là con gli anni, invece lei è giovanissima. Alziamo l’età media”, scherza l’ex premier mentre Cherbal emozionata (e accalorata) si sventola con la mano. “Penso che avete molta ironia. Mi prendete anche in giro in maniera affettuosissima. Vi mando un abbraccio grande”, aggiunge.

