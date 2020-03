FOTO | VIDEO | Coronavirus, Giuseppe Conte nuovo sex symbol: sul web impazzano i meme

ROMA – Ai tempi dell’isolamento da Coronavirus a portare un po’ di buon umore nelle case degli italiani ci sta pensando la rete, grazie ai tanti meme volti a sdrammatizzare la situazione.

Tra questi ce ne sono molti dedicati al premier Giuseppe Conte, la cui popolarità è letteralmente esplosa dopo le misure che il governo ha deciso di adottare per contenere la diffusione del virus che sta facendo tremare il Paese. Il popolo del web apprezza la decisione presa da Conte, il fatto che si sia deciso di ricorrere all’isolamento piuttosto che all’immunita’ di gregge come il governo inglese, ma non solo. Il premier si e’ trasformato infatti in un vero e proprio sex symbol, grazie anche e sopratutto alla pagina Instagram de “Le bimbe di Giuseppe Conte“, che attualmente conta 239mila follower, dove spopolano i tanti meme con protagonista il premier, contornato da cuoricini e frasi di apprezzamento. Ci sono quelli rassicuranti, che citano parte dei discorsi fatti a reti unificate fatti da Conte quando ha annunciato le nuove misure da adottare per contenere l’emergenza e quelli in cui, citando film, serie tv e cartoni animati, il premier si trasforma in un vero e proprio eroe.

Infine immagini e scritte di puro apprezzamento, dove si lodano lo sguardo, le fossette e quant’altro del premier, che a quanto sembra sta spodestando Alberto Angela dal trono di sex symbol d’Italia. Infine sembra che addirittura su Porn hub, piattaforma hot che ha messo a disposizione degli utenti l’accesso gratuito all’account premium, in questi giorni di quarantena forzata, il premier Conte sia molto richiesto, tanto da essere la ricerca numero uno tra gli utenti.

