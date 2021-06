Dalla Zecca di Stato una moneta per dire ‘grazie’ agli operatori sanitari

ROMA – Il ministero delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato rendono omaggio ai veri protagonisti di questo periodo storico: gli operatori sanitari. A loro sarà dedicata una moneta da due euro presentata oggi al Museo della Zecca a Roma che sarà disponibile sia in versione limitata che per l’uso corrente. “La moneta raffigura un operatore e un’operatrice sanitaria e la scritta ‘Grazie’ a fare da cornice.

Una parola “semplice” ma che “racchiude tutto” e che tutti gli italiani “devono rivolgere alla categoria”, dice il ministro dell’Economia Daniele Franco intervenuto alla presentazione della moneta. “In questa fase di sofferenza- aggiunge il titolare del dicastero di via XX Settembre- c’è stata molta solidarietà e in prima linea ci sono stati loro. I primi a pagarne un prezzo molto alto. Questa moneta vuole essere un piccolo ringraziamento per loro”. “È un modo per ringraziare gli operatori sanitari in modo corale”, dice l’amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli. “La moneta, infatti, è un oggetto che viene diffuso, che circola. Ne saranno distribuite infatti oltre 6 milioni”, conclude.