È sempre De Luca show: “Europee? La politica politicante non è il mio mestiere”

Nuovo affondo del governatore della Campania che non risparmia nessuno: "La politica comincia dalla terra, tutto il resto è tempo perso"

NAPOLI – “Sulle questioni di politica politicante non dico niente, non è il mio mestiere“, dice il presidente Pd della Regione Campania Vincenzo De Luca ai cronisti che, a margine di una iniziativa a Caivano (Napoli), gli chiedevano un commento realtivo alle liste per le elezioni europee. “Dico a tutti, in modo particolare a chi vuole presentarsi come forza progressista, che la politica – aggiunge il governatore – comincia dalla terra, dalla gente di carne ed ossa, dai problemi concreti, non dalle chiacchiere. Questo è un lavoro più faticoso, richiede tempo e impegno, ma questa è la politica vera che cambia la realtà e le coscienze. Tutto il resto è tempo perso”.