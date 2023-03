‘Armageddon Time’: il diario dei ricordi di James Gray tra amicizia, razzismo e Reagan

ROMA – Dopo la presentazione all’ultima Festa del Cinema di Roma, ‘Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse’ di James Gray (‘Civiltà perduta’ e ‘Ad Astra’) si prepara per il debutto al cinema.

Da domani nelle sale con Universal Pictures, il film è il diario dei ricordi del regista portato sul grande schermo attraverso una storia di formazione ambientata nella New York degli Anni 80, nel distretto del Queens. Tra la presidenza di Ronald Reagan e il razzismo, c’è l’amicizia di due amici: Paul (Banks Repeta) e Johnny (Jaylin Webb). I due hanno sognano una vita migliore, una vita in cui Johnny non debba subire più atti di razzismo. Un giorno, però, i genitori di Paul (Anne Hathaway e Jeremy Strong) decidono di allontanarlo da Johnny iscrivendolo in una scuola di prestigio frequentata solo da bianchi.

Il ragazzino, dopo aver lasciato la sua vecchia scuola, ammette a se stesso e agli altri di non aver reagito quando il suo amico è stato insultato dagli altri compagni di classe per il colore della pelle. A insegnargli la vita, è suo nonno Aaron (Anthony Hopkins) che gli racconta come qualche decennio prima anche gli ebrei venivano vessati e cacciati. Ed è proprio grazie al nonno che Paul trova il coraggio di volersi battere in prima linea per difendere chi viene discriminato.