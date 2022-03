Per i buyer della Borsa Mediterranea del Turismo tre giorni alla scoperta di Napoli

NAPOLI – La tre giorni di Napoli è stata ricca di esperienze per i buyer accorsi alla 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo da tutto il mondo. Dopo le sessioni di lavoro di venerdì e di sabato, gli operatori invitati da BMT – e arrivati da Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Ungheria e Usa – hanno iniziato i post tour di familiarizzazione con il territorio che quest’anno si sono concentrati sull’experience dall’arte all’artigianato, fino all’enogastronomia.



“Questo incontro – ha detto l’assessora al Turismo Teresa Armato accogliendo ieri i buyer al ristorante San Carlo 17 di Napoli – ha un significato particolare perché i tour operator stanno avendo dai maestri pizzaioli le dritte per preparare la pizza e dai maestri presepiali stanno imparando come si fa un pastore. È un incontro con le bellezze e le peculiarità di Napoli che non è solo una città da visitare, ma è anche un’esperienza unica. Noi vogliamo che i visitatori da tutto il mondo arrivino qui e per questo il Comune sta mettendo a punto un piano strategico per lo sviluppo del turismo basato sia sulla modernità che su un programma di eventi che sia attrattivo”.

Al ristorante gli ospiti della BMT sono stati accompagnati da Worldwide Reps Italia che, come ha spiegato alla Dire Roberto Pagnotta, contitolare con Marco Rottino, “si occupa di turismo di alta qualità”. Dopo le lezioni artigianali “li abbiamo portati al teatro San Carlo per una visita privata e la sera al Jemming Idro Panoramic Exclusive Club, con cui abbiamo una partnership, un posto meraviglioso con una vista pazzesca del Vesuvio per una cena di gala”.



Come Destination Naples, ha evidenziato alla Dire Francesca Buccafusca, “abbiamo avuto l’opportunità di realizzare il programma sociale di BMT. Abbiamo ospitato venerdì, anche in collaborazione con Sire Ricevimenti, i buyer per una cena di gala. Sabato, invece, abbiamo proposto un pomeriggio con una wine experience, una visita al centro storico con le nostre guide e in particolare una visita del complesso di San Lorenzo Maggiore. All’interno c’erano due postazioni con sommelier dell’Ais, che patrocina le nostre attività, con i vini di ben quattro aziende produttrici di Irpinia, Sannio e Vesuvio.

La sera, poi, abbiamo portato i buyer italiani al ristorante Mercato Maggiore per conoscere più da vicino il folklore di Napoli e tutte le varie specialità tipiche della gastronomia. Domenica mattina li abbiamo condotti in una passeggiata per valorizzare zone meno conosciute di Napoli, in questo caso Forcella e siamo stati al teatro Trianon-Viviani. Nel pomeriggio la visita a palazzo Reale conclusa alla stazione Toledo in collaborazione con gli esperti del patrimonio artistico di Anm stazioni dell’arte. Pensiamo, attraverso questo programma, di aver presentato Napoli in una maniera diversa, più completa, e con aspetti innovativi”.

La domenica è stata anche la giornata per una vera e propria regata nel golfo di Napoli davanti a Castel dell’Ovo. “Per i buyer di BMT – ha raccontato alla Dire Oliviero Cappuccini, titolare Sailing Challenge – abbiamo fatto una regata, la classica a bastone, con una decina di ospiti su ognuna delle due barche di ben 15-16 metri, abbastanza grosse, con un gommone di appoggio. Il valore della nostra azienda – ha rimarcato – è l’experience, noi regaliamo la sensazione di riuscire a condurre un’imbarcazione da soli, con l’aiuto di un solo skipper, che coordina, controlla la sicurezza. Sette, nove, undici ospiti che sono neofiti, mai saliti in barca a vela: gli skipper sono formati proprio per farli sentire in regata, il loro ruolo è il coordinamento. Riescono velocemente ad allenarli, fargli fare un training dopo un’ora e mezza due sono pronti per fare una regata”.