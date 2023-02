VIDEO| Mario Giordano risponde a Fedez: “La voce è un difetto che mi ha fatto soffrire”

ROMA – L’attacco di Fedez a Mario Giordano non è passato inosservato. Il giornalista, qualche giorno dopo lo sfogo del rapper, ha risposto per le rime alle accuse e lo ha fatto direttamente dallo studio di “Fuori dal coro”, il programma incriminato dall’artista per la realizzazione di un’inchiesta sulla sua presunta omosessualità.

“L’altro giorno Fedez ci ha attaccato, accusandoci di una cosa che non esiste. Non indaghiamo sulle sue tendenze sessuali- ha detto Giordano non lo abbiamo mai pensato. Ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro Fedez. Mi spiace se questo delude la sua vanità, non avremo servizi su di lei: mi dispiace”.

E sugli attacchi personali ha aggiunto: “Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che in passato mi ha anche fatto a lungo soffrire. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore della civiltà sul palco di Sanremo, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che penso o dico. Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei diritti civili, non le pare?”.

