Miss Italia incontra Manfredi: “Finale a Scampia? Riaffermerebbe valore sociale del concorso”

NAPOLI – “Raccolgo la proposta di Patrizia Mirigliani: se avremo la possibilità contribuiremo a organizzazione la finale di Miss Italia a Scampia. Questo sarebbe un modo per riaffermare il valore sociale di Miss Italia”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel corso di un incontro con la miss Zeudi Di Palma, commenta la proposta di Patrizia Mirigliani di organizzare la prossima finale del concorso di bellezza a Scampia.



“Questa proposta è molto interessante. Ne valuteremo la fattibilità – aggiunge il primo cittadino – ma l’idea di portare questa finale a Scampia dal mio punto di vista è positiva. Sarebbe anche un riconoscimento per quei luoghi che hanno bisogno di una luce nuova, non solo di media che ne parlano negativamente ma anche di cose positive”.

MISS ITALIA: “PERCHÉ NON PORTARE LA MOVIDA A SCAMPIA?“

“Per me la movida è importante, stimola i ragazzi. Io vorrei che, magari in futuro, in un territorio come Scampia i ragazzi possano aprire attività legate alla movida, senza che siano obbligati a spostarsi in altri territori”. La pensa così Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma.

“Anziché andare sempre al centro, i ragazzi – prosegue la reginetta di bellezza, originaria del quartiere di Scampia – potrebbero restare anche a Scampia, andare al cinema, passeggiare, usare una pista ciclabile. Le realtà che devono essere aiutate sono quelle come Scampia, che hanno poco, ma hanno tanto da dare”. Ai cronisti che le chiedevano se potesse prendere in considerazione un impegno politico, Zeudi Di Palma risponde: “Perché no? Sarebbe un modo per darsi da fare ma sempre sul piano sociale”.

UNA TARGA A ZEUDI PER IL SUO IMPEGNO SOCIALE A SCAMPIA

“La città di Napoli a Zeudi Di Palma in segno di orgoglio e di ammirazione, per il prestigioso successo conseguito a Miss Italia 2021, e di profonda gratitudine per la sua instancabile attività sociale e civile, l’impegno costante per i giovani di Scampia, contro il disagio minorile e per l’affermazione dei principi di legalità e di uguaglianza”. È il messaggio inciso sulla targa consegnata a Miss Italia Zeudi Di Palma dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha ricevuto la ventenne di Scampia nel corso di un incontro al Maschio Angioino a cui hanno partecipato anche la patron del concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani, e la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato.

Zeudi di Palma è la terza Miss Italia napoletana della storia, eletta dopo Marisa Jossa nel 1959 e sua figlia Roberta Capua, nel 1986. “Voglio essere un esempio per i ragazzi di tutte le periferie d’Italia. Nelle periferie – ha detto la neo reginetta di bellezza – ci sono sofferenze che devono essere ascoltate. Se oggi sono qui è perché ho creduto in me stessa e così devono fare tutti i ragazzi che vengono dalle periferie”. Zeudi Di Palma, studentessa di sociologia, ha assicurato che porterà avanti gli studi. “Studiare è importante – ha sottolineato -, apre la mente e ti dona quella sensibilità tale che ti consente di ascoltare le persone. Uno dei traguardi più importanti per me sarebbe creare iniziative nel territorio di Scampia e magari anche in altre periferie. Aiutare gli altri è la cosa che più mi sta a cuore”. “Ci sono persone – ha aggiunto Zeudi Di Palma – che hanno un’idea distorta di Scampia. Per me non è il territorio a fare le persone, ma sono le persone che fanno il territorio. A Scampia, oltre quello che viene raccontato, c’è tanto altro. Gomorra? Non posso parlarne, non ho mai visto la serie…”. “Alla bellezza di Zeudi si unisce un impegno sociale, la sua testimonianza di una periferia, quella di Scampia, che spesso – ha spiegato il primo cittadino – è legata a stereotipi negativi, ma che invece è fatta di donne e uomini che si impegnano quotidianamente, donne e uomini di grande dignità. C’è una grande voglia di cambiare una narrazione che spesso affligge questi luoghi”.