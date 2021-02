Roma, il ‘Bufalo’ della Banda della Magliana torna in carcere

ROMA – È Marcello Colafigli, meglio noto come ‘Marcellone’, l’ergastolano in semilibertà sorpreso dalla Polizia di Stato in luoghi frequentati da pregiudicati a Ostia e ricondotto in carcere. Storico boss della Banda della Magliana, al grande pubblico televisivo noto come ‘Bufalo’, nella serie tv Romanzo Criminale, 67 anni, originario della provincia di Rieti.

Colafigli era stato ammesso al regime della semilibertà ed erano gli investigatori del X Distretto, diretto da Antonino Mendolia, che controllando i suoi movimenti lo hanno sorpreso in 2 occasioni in luoghi frequentati da pregiudicati. Informato l’Ufficio di sorveglianza di Roma, il beneficio è stato immediatamente revocato e gli investigatori, dopo avergli notificato il decreto, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale.