Zampa: “Con via libera Ema potremmo prendere anche il vaccino Sputnik”

ROMA – “Certamente la situazione sui ritardi ci pone qualche preoccupazione, anche se persino ieri la Commissione europea ha ricevuto rassicurazioni dall’azienda. Su chi asserisce che Pfizer consegna a chi può pagare di più ribadisco che ci vogliono le prove su questo, non si può sostenere cosi'”. Queste le parole di Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ospite a ‘Radio anch’io’ su Rai Radiouno. Sull’apertura a nuovi vaccini da parte della Germania, nello specifico, Zampa conferma: “Se l’Ema ci assicura validità, efficacia e sicurezza, possiamo prendere anche lo Sputnik“. Secondo la sottosegretaria “la vaccinazione per i sanitari- ha ribadito Zampa- è una precondizione per lavorare nel sistema sanitario pubblico. Anche l’Anaao ieri ha sostenuto che queste persone se non vogliono vaccinarsi devono essere allontanate”. Rispetto ai ritardi sulla campagna dovuti alle somministrazioni, interverrà anche la sanità militare ma, ripeto, “serve anche avere le dosi di vaccino”.