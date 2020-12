Giappone, acqua radioattiva in mare: Aiea verso invio ispettori a Fukushima

ROMA – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che e’ gia’ pronto un team di esperti da inviare in Giappone per analizzare l’acqua radioattiva destinata ad essere scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, tra le crescenti preoccupazioni della comunita’ internazionale sul possibile impatto ambientale.

“Siamo pronti a collaborare, se il governo giapponese ci inviera’ il suo invito formale”, ha dichiarato il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi in vista del decimo anniversario dalla catastrofe naturale dell’11 marzo 2011.

Il governo giapponese sta valutando la possibilita’ di rilasciare in mare l’acqua utilizzata per raffreddare i reattori della centrale di Fukushima, ma deve ancora prendere una decisione definitiva a causa della forte opposizione dell’industria della pesca locale, preoccupata delle ripercussioni che tale scelta avra’ sul territorio e la sua economia. Anche i Paesi confinanti quali Cina e Corea del Sud hanno espresso preoccupazioni sullo scarico dell’acqua dall’impianto di Fukushima nell’ambiente.