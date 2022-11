Il 25 novembre a Ciampino incontro-dibattito sulla violenza di genere

ROMA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Ciampino organizza – in collaborazione con le scuole superiori e le associazioni del territorio – una giornata dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio. Appuntamento alle ore 9 presso la sala consiliare un incontro-dibattito sulla violenza di genere a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare. La mattinata si concluderà con la deposizione simbolica di una rosa sulla panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere, nel piazzale antistante la sala consiliare. Il momento solenne sarà accompagnato dal Complesso Bandistico F.Cilea guidato dal Maestro Arnaldo Romano. Nel pomeriggio, alle ore 16, la sala consiliare farà da cornice all’iniziativa ‘Violenza sulle donne: prevenzione e consapevolezza’ – Letture e dibattito a cura della Pro Loco Ciampino. La giornata si conclude alle ore 21 con ‘Mai più da SOLA’ – Spettacolo di danza e prosa a cura dell’Aps VAD che sarà replicato il 26-27 novembre.



“Dobbiamo superare limiti e barriere culturali, promuovere una cultura del rispetto, partendo dai nostri ragazzi, i cittadini di domani- sottolinea la sindaca Emanuela Colella– Troppo spesso la violenza è relegata nella sfera privata, chiusa e nascosta dentro le mura domestiche. Eppure si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che riguarda tutti noi. Il 25 novembre non deve rappresentare solo una data simbolica ma deve favorire una nuova cultura volta a rafforzare valori positivi”.

