Il questore di Bologna premia ‘cittadini-eroi’ che hanno sventato due scippi

BOLOGNA – Lunedì hanno inseguito, in Bolognina, i ladri che avevano scippato due anziane, e anche se non li hanno presi sono comunque riusciti a recuperare le borsette rubate e a restituirle alle vittime. Per questo il questore di Bologna, Isabella Fusiello, questa mattina ha voluto incontrare i due cittadini, Massimiliano Sussarello e la 18enne romena Larisa Ionela Boata, e consegnare loro un attestato. Purtroppo solo Sussarello è riuscito a venire in Questura per l’incontro, mentre Boata è attesa nelle prossime ore.

FUSIELLO: “FA PIACERE DARE BUONE NOTIZIE COME QUESTA”

I due episodi, dettaglia la Polizia, sono avvenuti alle 17 e alle 20.30. Nel primo caso la giovane romena ha inseguito un uomo che aveva strappato la borsa ad una 81enne che era seduta su una panchina, fortunatamente senza farle male. Durante l’inseguimento il ladro ha gettato a terra la borsetta, che la ragazza ha subito raccolto e riportato alla signora. Sussarello ha invece assistito ad uno scippo di cui è stata vittima una 75enne, che è anche caduta a terra ed è stata portata all’Ospedale Maggiore in quanto lamentava dei dolori a un braccio. In questo caso il cittadino è riuscito a raggiungere il ladro, che descrive come “un uomo di mezza età”, e a strappargli la borsa rubata, prima che quest’ultimo riuscisse a divincolarsi e a scappare. Commentando l’accaduto, Fusiello ha lodato l’impegno civico dei due cittadini-eroi, sottolineando che “anche i cittadini che ci aiutano sono ‘Polizia di prossimità'” e aggiungendo che “non ci piace dire solo che la città è insicura, anzi ci teniamo a dare anche buone notizie come questa”.

