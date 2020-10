Minori, sabato 24 ottobre convegno ‘Femminicidio in vita’ sui figli contesi

ROMA – Sabato 24 ottobre 2020 presso la Sala dei Notari del Comune di Perugia il Comitato ‘Femminicidio in Vita’ “avrebbe dovuto dare il via alla conferenza stampa ‘Figli Contesi’. Avremmo affrontato diversi temi complessi come la vittimizzazione secondaria, l’Alienazione Parentale, l’affido condiviso durante le separazioni violente, la bigenitorialitá resa ‘perfetta’ dal Senatore Simone Pillon che non ha mai chiuso la porta alla sua proposta di legge resa nota con il suo cognome. Il convegno- alla luce del nuovo Dpcm sull’emergenza Covid del 18 ottobre che sospende convegni e congressi in presenza- si terrà a partire dalle 10.00 in diretta“. Così la presidente del Comitato Femminicidio in Vita Imma Cusmai.

Confermati i relatori con un collegamento a distanza: Sarah Bistocchi, consigliera del Comune di Perugia, Giuliana Astarita, Consigliera alle pari opportunità della Regione Umbria, Imma Cusmai, Presidente del Comitato Femminile in Vita, Paola Pasinato, Presidente della Camera minorile di Perugia, Sara Pasquino, di Associazione Liberamente Donna e Marina Marconato. L’invito è stato esteso anche allo psicoanalista, saggista e accademico italiano, Massimo Recalcati.