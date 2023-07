Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 21 luglio 2023

CONSIGLIO UE TROVA ACCORDO SUL CYBER RESILIENCE ACT



Gli Stati membri dell’Ue hanno raggiunto un accordo sul Cyber Resilience Act, il progetto di regolamento sulla cyberesilienza che introduce requisiti obbligatori comuni in materia di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti hardware e software. Cioè tutti i prodotti connessi alla rete o a altri oggetti, come telecamere per uso domestico, smart objects e giocattoli. L’accordo, che porta avanti l’impegno dell’Ue a favore di un mercato unico digitale sicuro e protetto, consentirà alla presidenza spagnola di avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva della normativa proposta.

CYBERSECURITY, NEL 2022 MINACCE INFORMATICHE A 8 ITALIANI SU 10



Nel 2022 a quasi 8 italiani su 10 è capitato di imbattersi almeno in una minaccia informatica, fra sms o messaggi su WhatsApp con link sospetti, e e-mail ingannevoli. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Iisfa (Associazione Italiana Digital Forensics), che sottolinea come l’ampliamento dei cyber risk e l’aumento degli attacchi informatici influenzino ormai le condotte di vita degli italiani; e come sia opportuno promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sul tema della Cybersecurity. Secondo lo studio, inoltre, nel 2022 gli attacchi informatici a infrastrutture sono balzati del 138%. E in quasi dieci anni, i reati informatici denunciati sono raddoppiati. Sono Milano e Roma a guidare la classifica delle prime 10 Province per numero di crimini informatici. A Torino il primato di reati in rapporto alla popolazione: 7,8 ogni mille abitanti.

BIOTECNOLOGIE, IN ITALIA OLTRE 13 MLD FATTURATO 800 IMPRESE E 13.700 ADDETTI



Più di 800 imprese, 13.700 addetti, oltre 13 miliardi di fatturato stimati nel 2022 e un mercato che registra una crescita su diverse variabili. È quanto emerge dal report Enea-Assobiotec sul settore delle biotecnologie in Italia. Il comparto, secondo lo studio, ha vissuto una forte crescita del fatturato nel 2021 e si attende un consolidamento per il 2022. A trainare sono le biotecnologie per la salute con il 74% del totale, ma negli ultimi due anni sono soprattutto le applicazioni per la bioeconomia (industria e agricoltura) a riprendere l’espansione con tassi di crescita superiori al 30%, giungendo a rappresentare oltre un quarto del fatturato biotech italiano.

I GADGET HI-TECH PIÙ DESIDERATI DELL’ESTATE 2023: LI SVELA UNA INDAGINE



Radio e casse bluetooth portatili sono al top nelle tendenze degli acquisti hi-tech per l’estate 2023. Secondo un’indagine del portale di comparazione dei prezzi Idealo, le ricerche negli e-commerce sono aumentate del 45% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tra le tendenze, un grande ritorno è quello delle console portatili con un +27% di ricerche rispetto alla scorsa estate. Aumenta anche la voglia di power bank, +22%, di e-book reader, +23%, e di smartwatch, +11%. Giù invece le fotocamere: -30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.