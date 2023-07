Travis Scott anticipa “Utopia” con “K-Pop”, in collaborazione con Bad Bunny e The Weeknd

ROMA – È uscito oggi in digitale e dal 28 luglio entrerà in rotazione radiofonica “K-POP”, il nuovo singolo dell’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards Travis Scott, in collaborazione con Bad Bunny e The Weeknd.

Il brano anticipa il quarto album in studio “Utopia”, che sarà disponibile prossimamente in versione digitale, cd e vinile.

IL CONCERTO ALLE PIRAMIDI DI GIZA

L’album “Utopia” verrà lanciato con una completa esperienza immersiva 3D, pensata dall’artista con l’intento di portare i fan completamente nel suo mondo. A seguire, Travis Scott presenterà dal vivo il nuovo album su un palco di fronte alle Piramidi d’Egitto a Giza il 28 luglio, in uno show che si preannuncia epico.

“Utopia” segue l’incredibile successo planetario dell’album “Astroworld” (2X Platino in Italia), del precedente “Birds in the Trap Sing McKnight” (Platino in Italia), e dei singoli “Sicko Mode” (2Platino in Italia), “TKN” feat. Rosalia (PLATINO in Italia), e della super HIT da oltre 2 miliardi di stream “Goosebumps” (3X Platino in Italia).