Marco Mengoni contro la Procura a Padova: “Dovrebbe essere proibito decidere cos’è una famiglia”

ROMA – È tornato in tour più in forma che mai Marco Mengoni, in questi giorni in giro per l’Italia con i suoi concerti negli stadi. Ieri sera la tappa a Padova, in uno stadio Eganeo completamente sold out. Il cantautore ha fatto ballare e cantare a squarciagola gli oltre 35mila presenti.

Il vincitore di Sanremo 2023, però, ha anche commentato un fatto di cronaca che sta facendo discutere. La procura di Padova ha impugnato gli atti di nascita di 33 figli di coppie omogenitoriali.

Così, prima di cantare “Proibito”, l’artista ha dichiarato: “Visto che siamo a Padova vorrei aggiungere un’altra cosa: una cosa che dovrebbe essere proibita è poter decidere cosa è una famiglia e decidere sui bambini”. Ad accogliere la frase un boato di applausi. “Amore e proibizione- ha aggiunto- sono due parole che non possono convivere”.