Marco Mengoni annuncia gli ospiti del suo concerto al Circo Massimo di Roma

Foto di Prandoni

ROMA – Marco Mengoni è tornato nuovamente on stage con Marco Negli Stadi 2023, un tour completamente sold out negli stadi più importanti d’Italia. Un ritorno che avviene a un anno dal debutto nelle stesse location – a Milano e Roma – della scorsa estate e dopo un tour nei principali palazzetti nell’autunno 2022 andato completamente esaurito in pochissimo tempo.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour è partito sabato 17 giugno con un’anteprima dallo Stadio Comunale di Bibione (VE) davanti a oltre 25mila persone, per poi debuttare ufficialmente a Padova il 20 giugno e proseguire a Salerno il 24 giugno, a Bari il 28 giugno, a Bologna il 1 luglio, a Torino il 5 luglio e a Milano l’8 luglio, concludendosi ufficialmente con il gran finale al Circo Massimo il 15 luglio.

GLI OSPITI DEL CIRCO MASSIMO

Ieri, Mengoni ha annunciato gli ospiti che lo accompagneranno nella grande festa nella Capitale. Dopo l’apertura di Dardust, Crookers, Mace, Whitemary e Estremo, sul palco si alterneranno: Samuele Bersani, Bresh, Elodie e Gazzelle.