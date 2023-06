Con il Gatsby Café nasce l’Esquilino Jazz Festival

In foto Lorenzo Tucci

ROMA – Non solo Notti di Cinema nei Giardini di Piazza Vittorio ma anche notti di jazz con l’Esquilino Jazz Festival. Una prima edizione, lunga sette giorni, con la regia del Gatsby Café e la direzione artistica di Giampaolo Scatozza. Il bistrot, presente negli spazi degli Horti Magici, dal 10 al 16 luglio porterà in scena alcuni tra più importanti jazzisti della capitale. I classici intramontabili, le sonorità più innovative, gli omaggi ai grandi maestri della tradizione e molto altro suonerà in ‘giardino’.

GLI ARTISTI IN CARTELLONE

Ad aprire la rassegna il trio Lorenzo Tucci, Max Ionata e Luca Mannutza, seguiti il giorno dopo, l’11 luglio, da Roberto Gatto con Pierpaolo Ranieri e Marcello Allulli. Il 12 luglio arriva Gabriele Coen con Francesco Poeti, Riccardo Gola e Luca Caponi, il 13 invece spazio al quartetto di Patrizio Destriere, Claudio D’amato, Dario Piccioni e Giampaolo Scatozza. In scena il 14 Greg Burk, Reinaldo Santiago e Giulio Scianatico mentre il 15 è la volta di Ettore Fioravanti con Marco Colonna, Igor Legari e Andrea Biondi. L’Esquilino Jazz Festival chiude il 16 luglio con Fabrizio Sferra, Edoardo Ferri e Enzo Pietropaoli.

I concerti sono accompagnati dall’offerta food & beverage firmata dal Gatsby, diventato in 6 anni un marchio riconosciuto e apprezzato nel panorama delle serate romane.

“Sin dalla sua concezione- commentano gli organizzatori- il Gatsby è stato pensato non solo come un luogo dove presentare una selezione di food & beverage di alta qualità, ma anche come uno spazio che potesse catalizzare eventi culturali, donando nuova vitalità a una piazza e un quartiere in attesa di una scintilla. In appena sei anni siamo riusciti a offrire momenti unici al quartiere e non solo, l’Esquilino Jazz Festival vuole essere soprattutto questo: un evento di intrattenimento culturale di cui potranno godere sia i nostri ospiti, in un ambiente riservato, che tutti i visitatori del parco che vorranno passeggiare o prendere il fresco su una panchina ascoltando dell’ottima musica”.