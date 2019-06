VIDEO | “La Puglia è come il Piave”: il no pasaran di Emiliano a Salvini

ROMA – Ormai la Lega ha sfondato anche al sud. Quasi ovunque ha percentuali oltre il 20 per cento. Il presidente della Puglia Michele Emiliano e’ sicuro che il Carroccio si fermera’ nella sua regione.

“La Puglia comincia con P, come il Piave. Noi resisteremo fino all’ultimo uomo”, risponde Emiliano alla Dire. E racconta un particolare della Prima guerra mondiale: “Dal ponte San Lorenzo, vicino al Monte Grappa, quando gli austriaci sfondarono a Caporetto furono fermati da un reparto dell’esercito italiano: era la Brigata Bari. Non dico altro. Questi sono come gli austriaci”.