Vaccino, domani a Palermo open day con AstraZeneca per gli over 40

PALERMO – L’Asp di Palermo aprirà da domani, sabato 22 maggio, i propri hub e centri di somministrazione agli ultra quarantenni che potranno vaccinarsi con AstraZeneca senza bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità per ricevere il farmaco anglo-inglese.

“La grande efficacia del vaccino AstraZeneca è ampiamente dimostrata – sottolinea la direttrice Generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni -. Invitiamo i cittadini che rientrano nella fascia di età tra 40 e 79 anni a recarsi in uno dei 20 centri di somministrazione distribuiti tra città e provincia per ricevere un farmaco che in Inghilterra ha consentito alla gente di venire fuori dalla fase più critica della pandemia”. L’iniziativa integra quella programmata da oggi a domenica dalla Regione Siciliana, ‘Proteggi te e i nonni’: destinatari gli ultra 80enni e i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale (AstraZeneca o Janssen).