Eurolls e Video Systems partner per l’Industry 5.0

UDINE – La manifattura del Friuli Venezia Giulia è già proiettata verso l’Industry 5.0 aprendo le porte ai sistemi legati alla visione e all’intelligenza artificiale per potenziare l’operatività dell’uomo e rendere la digitalizzazione sempre più spinta. Lo dimostra la collaborazione nata tra Eurolls, azienda con presenza sul mercato mondiale per la produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno, e Video Systems, società con una trentennale esperienza nella visione artificiale e nelle tecnologie per l’interazione uomo-macchina.



“L’obiettivo era implementare il controllo dimensionale e di qualità sui rulli di laminazione per il filo d’acciaio in una forma veloce e versatile- spiega l’ingegner Matteo Querini, alla guida della divisione Ricerca e Sviluppo di Eurolls- Il prodotto da controllare è complesso, perché è caratterizzato da incavi, e quindi la soluzione più consona da adottare è parsa quella legata a un sistema di visione. Per l’intero processo produttivo sarà un passo in avanti estremamente positivo, poiché dall’attuale sistema di controllo a campione si passerà a un sistema di controllo continuo e costante. Tutte le informazioni raccolte al termine della linea produttiva saranno poi automaticamente archiviate nel sistema Mes e Erp dell’azienda”.



In questo modo, continua l’ingegner Querini, “attraverso una specifica applicazione i clienti potranno leggere direttamente sul prodotto tutte le informazioni che l’azienda renderà fruibili, proprio in virtù della rilevazione costante garantita dal sistema di visione“.



Nel concreto, spiega il presidente di Video Systems Alessandro Liani, “si realizzerà una stazione di controllo qualità estetico-funzionale di facile utilizzo per l’operatore, che la implementerà. Il sistema, quindi, non sostituisce l’uomo, ma ne potenzia il ruolo. Contestualmente, le informazioni raccolte saranno inserite nel sistema gestionale dell’azienda, garantendo così, attraverso il controllo qualità, la tracciabilità dell’intero processo produttivo del prodotto analizzato”.



Il progetto, già studiato, entrerà nella fase operativa proprio nel corso del mese di marzo, per giungere ad una prima applicazione sperimentale entro l’estate e al suo sviluppo completo entro l’anno. “Questo nuovo sistema di controllo sarà un importante valore aggiunto per la produzione dei rulli di laminazione per il filo d’acciaio di Eurolls- sottolinea Querini- e pone le basi, grazie all’acquisizione di molti dati, per future applicazioni di AI in azienda”.



La collaborazione tra Eurolls e Video Systems dimostra, tra l’altro, che “in Friuli Venezia Giulia si riescono ad attivare processi innovativi– afferma Liani- poiché il manifatturiero è attento e ricettivo rispetto alle nuove tecnologie, le quali hanno in loco aziende in grado di interpretare al meglio le opportunità che offrono”. Inoltre, progetti come questo “consentono di mettere a punto soluzioni del tutto originali che, in seguito, possono trovare applicazione in industrie manifatturiere simili, standardizzando percorsi di controllo qualità”, conclude Liani.