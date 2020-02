A Roma apparsi nuovi poster dello street artist #Borderlessbeauty

ROMA – Nuove affissioni, nel cuore della notte, per quello che sembra essere il nuovo street artist romano #Borderlessbeauty. Dopo largo Argentina e il centro questa volta ad essere tappezzati dai manifesti che ritraggono misteriosi modelli di colore in abiti coloratissimi sono stati i muri di via Marruccini, all’angolo con via Tiburtina. ‘Il vero splendore è la nostra singola, sofferta diversità’ si legge su alcuni poster, mentre su altri è stato stampato lo slogan ‘La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore’. Anche questa volta è stato affisso il cartello ‘Portami a casa – Take me home’. Il nuovo fenomeno virale ancora non ha un nome. Quando si paleserà il nuovo street artist delle strade della Capitale? E quale il misterioso messaggio che vuole lanciare alla città?