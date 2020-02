Brenda Navarro – Case vuote (Giulio Perrone editore)

La maternità continua ad essere uno dei temi più affrontati nella narrativa dei nostri tempi. Dopo il “caso” letterario dello scorso anno rappresentato da Maternità di Sheila Heiti sul non avere figli, ecco Case vuote della messicana Brenda Navarro: un romanzo originale, scomodo, da cui si fa fatica a staccarsene. Da una parte c’è una donna che non vuole essere madre ma lo diventa, dall’altra ce n’è una che vuole un figlio a tutti i costi, e ne ruba uno. Navarro modula in modo magistrale il ritmo delle due narrazioni, che procedono alternate, scandite in frammenti o in discese vertiginose. Le riflessioni disseminate qua e là impongono una lettura attenta, e per questo più profonda. I capitoli sono preceduti da frammenti di poesie di Wislawa Szymborska. Magistrale la copertina del libro, rossa con al centro un abito bianco sporco di sangue, appeso a una gruccia. Frase del libro: “Perché piangiamo quando nasciamo? Perché non saremmo mai dovuti venire al mondo”.