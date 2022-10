L’Orchestra sinfonica del Molise incassa il sostegno della Regione

CAMPOBASSO – “Con grande piacere e interesse ho partecipato ieri sera all’evento inaugurale della stagione concertistica 2022 dell’Orchestra Sinfonica del Molise. Credo che le istituzioni debbano essere sempre presenti fisicamente quando nasce qualcosa, in questo caso un’Orchestra che annuncia la partenza di una nuova stagione di musica e di arte”. Così il presidente della Regione Molise Donato Toma dopo il concerto che si è tenuto al teatro Savoia e che sarà replicato stasera a Isernia e domani, 21 ottobre, ad Agnone. Musiche di Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini e Mascagni, eseguite dai circa sessanta elementi dell’Orchestra diretta dal Maestro Michele Gennarelli.

Toma è intervenuto durante la presentazione, con lui il sindaco Roberto Gravina e il Maestro Giulio Costanzo: “Questa sera, sotto i riflettori c’è un progetto pazientemente costruito, di qualità, che contribuirà a portare alto il vessillo della buona cultura made in Molise. Ci siamo attivati tutti – ha detto – per l’Orchestra Sinfonica del Molise. L’associazione presieduta da Pinuccio Emanuele è riuscita a ottenere il riconoscimento dal Fondo Unico per lo Spettacolo e non era facile. In Regione abbiamo esaminato l’impegno dell’Orchestra e ci siamo messi a completa disposizione perché l’iniziativa è stata voluta con slancio e determinazione. Ci siamo inoltre messi in moto per un aiuto finanziario nella fase iniziale. Poi, quando l’Orchestra diventerà Stabile, siamo convinti che ci sarà il riscontro di botteghino, che merita: ci crediamo tanto”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it