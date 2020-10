Conte in videoconferenza con Greta Thunberg: “Italia in prima linea contro i cambiamenti climatici”

ROMA – “Sono contento di aver avuto uno scambio con Greta Thunberg e gli attivisti che danno voce a tanti giovani nel mondo. Abbiamo discusso di come affrontare la crisi climatica attraverso azioni concrete, a livello nazionale, europeo e globale. L’Italia e’ in prima linea in questa agenda di cambiamento“. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo scrive su Twitter dopo la videoconferenza con la giovane svedese e altre attiviste climatiche, tra le quali due esponenti dei Fridays for future Italia.

Alla videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Greta Thunberg ha partecipato anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Insieme a loro le attiviste Luisa Neubauer, tedesca, e Adelaide Charlier, belga, e le italiane Martina Comparelli e Laura Vallaro, dei Fridays for Future Italia.