Coronavirus, al Pascale di Napoli parte la sperimentazione sui test rapidi

NAPOLI – Un test rapido per identificare tutti gli individui con infezione da coronavirus asintomatici o con sintomi lievi. E’ quanto si sta sperimentando all’istituto Pascale di Napoli su pazienti e dipendenti. Se questo test da’ un esito positivo puo’ essere confermato tramite biologia molecolare, se negativo puo’ essere ripetuto dopo qualche giorno. “Il test, avviato pochi giorni fa all’Istituto dei tumori di Napoli, sembra dare risultati molto promettenti”, fanno sapere dal Pascale.

La sperimentazione e’ condotta nel dipartimento di Medicina di laboratorio dell’istituto Pascale in collaborazione con la Uosd di Virologia dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II e dell’Uoc di Microbiologia e Virologia del Cotugno. “Attendiamo i risultati dello studio – dice il manager del polo oncologico Attilio Bianchi – prima di esprimerci in via definitiva. Il Pascale conferma la propria vocazione alla ricerca di cui diventa sempre piu’ punto di riferimento”.

Dall’istituto ricordano che tutti i dipendenti del Pascale al rientro dalle ferie estive sono sottoposti a tampone nasofaringeo prima del reintegro nei reparti. Contestualmente vengono eseguiti anche i test sierologici. I pazienti sono sempre sottoposti a tampone obbligatorio prima dell’ingresso in ospedale.