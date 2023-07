Ancora temporali in Veneto, domani allerta meteo anche in Emilia-Romagna e a Milano

ROMA – Negli ultimi giorni il Veneto è stato teatro di fenomeni metereologici estremi, con trombe d’aria che hanno fatto cadere alberi come birilli e grandine delle dimensioni di una palla da tennis. E nei prossimi giorni il la situazione non migliorerà.

La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal pomeriggio-serata di oggi soprattutto sulle zone montane e pedemontane, meno probabili ma non del tutto esclusi anche sulla pianura, specie in tarda serata e sui settori sud-occidentali.

Domani e fino alla sera di sabato 22 luglio sono previste condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento). Scatta così lo stato di allerta gialla da mezzanotte di stasera alle alle 18 di sabato per i bacini: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige- Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza-Lemene e Tagliamento.

ALLERTA TEMPORALI IN EMILIA-ROMAGNA

Ma il Veneto non sarà l’unica regione sulla quale di abbatterà il maltempo. Dopo le allerte per il caldo, tornano quelle per i temporali sull’Emilia-Romagna. La Protezione civile avvisa infatti che per domani, venerdì 21 luglio, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale”.

A MILANO ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO TEMPORALI NELLA NOTTE

Dopo giorni di alta pressione, anche l’area di Milano interessata da tempo instabile. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha infatti emanato un’allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali, a partire da questa notte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.