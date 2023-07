I Nomadi compiono 60 anni, Mattarella li riceve in Quirinale: “Straordinario percorso”

(Foto Quirinale)

ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il gruppo musicale dei Nomadi, in occasione del 60° anniversario di costituzione. Il Capo dello Stato ha fatto i complimenti ai membri della band, sottolineando che quello compiuto da loro è uno “straordinario percorso“. Uno dei fondatori, il tastierista Beppe Carletti, ha spiegato al Presidente che il gruppo “è il secondo al mondo come longevità, dopo i Rolling Stones”. Per questo, ha scherzato il musicista, “stiamo aspettando che smettano per diventare i primi”.