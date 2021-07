Covid, Ricciardi: “Variante delta 7-8 volte più contagiosa, non è finita”

MILANO – Il Covid nel giro di un anno ha cambiato pelle. A certificarlo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ex presidente dell’Istituto superiore di Sanità e direttore scientifico dell’Ics Maugeri di Pavia, intervistato dalla ‘Dire’ a margine di un convegno. Il nuovo virus “è diventato contagiosissimo”, afferma. Addirittura, “rispetto alla variante originale di Wuhan è estremamente più contagioso perché l’indice medio di riproduzione è tra 7 e 8”, e questo significa che “ogni soggetto infetto può contagiare in media dalle 7 alle 8 persone”. Ciò vuol dire, come spiega Ricciardi, “che sia all’esterno ma soprattutto all’interno se un soggetto infetto trova un soggetto suscettibile, lo contagia“.

Ecco perché secondo il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza “non stiamo uscendo dalla pandemia”, in quanto “questa è solo un’ulteriore fase, ed è molto importante essere lucidi e razionali per affrontarla”. Infatti, “tutte le volte in cui si dice in modo irrazionale e sbagliato che si esce dalla pandemia (e questo è già successo nel passato) ci si ricasca”, aggiunge, e questo perché “si abbassa la guardia e i virus che sono specializzati per eludere la nostra attenzione vanno a festeggiare“.

Per affrontare questa fase perciò “occorre aumentare la velocità con cui vacciniamo le persone di tutte le fasce di età e approcciarsi agli ambienti pubblici in maniera saggia”. A tal proposito Ricciardi torna sulla questione Green pass, definendolo “un incoraggiamento alle persone a vaccinarsi o proteggersi se sono immuni, vaccinati o negativi”.