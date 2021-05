Musica, a Cremona nasce lo Stauffer Center for Strings

ROMA – La Fondazione Stauffer, cinquant’anni dopo la sua costituzione e a 35 anni dall’aver creato la sua Accademia, eccellenza nel panorama nazionale e internazionale dell’alta formazione musicale, sceglie l’International Music Day – la Giornata Internazionale della Musica – per inaugurare, a Cremona, lo Stauffer Center for Strings. Si tratta del primo centro musicale internazionale per l’alta formazione interamente dedicato agli strumenti ad arco. Nel corso dell’Open Day, venerdì 1 ottobre 2021, sia in presenza e sia in streaming, sarà avviato l’anno accademico 2021/22. La programmazione, invece, sarà disponibile già a partire da giugno sul nuovo sito web dello Stauffer Center.



“Eccellenza, internazionalità, innovazione e sostenibilità saranno i principi guida su cui formare le nuove generazioni di musicisti” ha dichiarato Paolo Petrocelli, direttore generale del nascente centro e dell’Accademia Stauffer. Inoltre, tutti i programmi del Center, inclusa l’intera offerta didattica dell’Accademia Stauffer, saranno erogati attraverso borse di studio a copertura totale. A ospitare la sede dello Stauffer Center for Strings sarà l’iconico edificio seicentesco nel centro di Cremona, Palazzo Stradiotti detto Palazzo Stauffer, riconvertito in un Campus polifunzionale altamente tecnologico, sostenibile e plastic-free dagli architetti Lamberto Rossi associati. I 2mila metri quadri articolati su tre livelli, il cui interior design è a firma di Pininfarina Architecture, un’icona dello stile italiano, accoglieranno anche l’Accademia Stauffer e gli Stauffer Labs, dipartimenti creativi e di innovazione. Insieme a una sala concerti, una serie di sale studio e aule didattiche, uno studio di registrazione, una bibliomediateca, una caffetteria e, anche, una foresteria immersa nel giardino. Insomma, uno spazio d’incontro in cui poter esprimere talento e creatività.

Lo Stauffer Center pensa in grande e, per distinguersi come una delle più avanzate ed innovative piattaforme di cooperazione artistica a livello globale, si avvarrà di artisti di fama mondiale, che andranno ad affiancare gli autorevoli maestri dell’Accademia Stauffer, tra i quali Salvatore Accardo (violino), Bruno Giuranna (viola), Antonio Meneses (violoncello), Franco Petracchi (contrabbasso) e il Quartetto di Cremona, insieme a numerose organizzazioni musicali partner, fra cui alcune tra le più prestigiose istituzioni accademiche al mondo. “Dalla grande tradizione della scuola musicale italiana, di cui l’Accademia Stauffer è custode – ha aggiunto Paolo Petrocelli – prende vita un progetto culturale unico, aperto al mondo, in connessione con il presente e proiettato al futuro, pensato per chiamare a raccolta su Cremona le migliori energie, competenze e professionalità della comunità musicale mondiale, a supporto delle giovani generazioni. Forti della nostra storia e della nostra identità, vogliamo promuovere una visione artistica nuova, sempre più partecipata ed inclusiva. Siamo convinti, infatti, che oggi un’istituzione per l’alta formazione musicale, non debba solo preparare e sostenere gli artisti di domani, ma abbia anche il dovere di contribuire positivamente alla costruzione di una società migliore”.