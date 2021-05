Draghi boccia proposta di Letta: “Dote a 18enni e tassa successione per 1% più ricco”

ROMA – “Su 7Corriere lancio proposta di dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all’1% più ricco del paese di pagarla con la tassa di successione“. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd.

DRAGHI: NON E’ MOMENTO DI PRENDERE SOLDI AI CITTADINI

“Non ne abbiamo mai parlato. Questo non e’ il momento di prendere i soldi dei cittadini ma di darli. L’economia e’ ancora in fase di recessione”. Cosi’ il premier Mario Draghi a proposito della proposta del Pd di una patrimoniale a favore dell’occupazione giovanile.

SALVINI: PIENA SINTONIA CON DRAGHI, LETTA E PD SI RASSEGNINO

“Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l’Italia non ha bisogno sono nuove tasse. Letta e il Pd si rassegnino”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, leader Lega.

MELONI: BENE DRAGHI SU LETTA, NO A TASSA DI SUCCESSIONE

“Bene Draghi sulla proposta di Letta sulla tassa di successione: ‘Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli’. Meno tasse e burocrazia, più libertà d’impresa: questo serve all’Italia per rialzarsi e se il governo seguirà questa strada troverà il sostegno di Fdi”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fdi Giorgia Meloni.