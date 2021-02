Covid, 14.931 nuovi casi e 251 morti. Tasso di positività al 4,87%

ROMA – Sono 14.931 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.479 di ieri. I tamponi sono 306.078, 9 mila piu’ di ieri, e il tasso di positivita’ scende da 5,2 a 4,87%. I decessi sono 251, in calo rispetto ai 353 di ieri, per un totale di 95.486 vittime dall’inizio dell’epidemia. Aumentano invece le terapie intensive: +4 con 137 ingressi del giorno, e sono 2.063 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.