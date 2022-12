Guida sexy ai regali di Natale: i consigli della sessuologa per accendere il piacere

ROMA – Le feste sono vicinissime e la corsa al regalo stravagante può diventare un incubo. Al bando i maglioncioni di lana o i profumi. Le feste natalizie possono essere anche l’occasione per osare e regalare qualcosa di intrigante, accendere l’erotismo in coppia per raggiungere prima e meglio l’orgasmo. Tante persone provano vergogna ma tra e-commerce e sexy shop tradizionali o automatici la scelta è vasta e il regalo giusto è assicurato. Basta osare. L’agenzia Dire ne ha parlato con la sessuologa Rosamaria Spina.

– Cosa poter regalare di sexy al partner di lungo corso per mantenere viva la fiamma del desiderio? E cosa scegliere se i due si conoscono poco per non commettere passi falsi? Insomma meglio partire dalla lingerie o buttarsi alla ricerca del sex toys?

“Si tratta di situazioni molto diverse. Nelle coppie di lungo corso, ma che stanno ad esempio vivendo una situazione conflittuale, osare troppo potrebbe portare maggiori problematiche. Se manca l’intimità evitiamo i regali troppo audaci. In questo caso scegliamo qualcosa di erotico ma soft che accenda la fiamma, perciò evitiamo i sexy toys spinti. Nella neo-coppia, invece, sì all’esplorazione perché qualunque cosa si decide di regalare va bene”.

– Cosa consiglia tra: un libro da usare come fonte d’ispirazione, un set di manette e benda per gli occhi, palline per il pavimento pelvico, mutandine masticabili, pensieri possiamo dire non proprio innocenti ma che restano nel ‘consentito’ anche per le neo-coppie?

“Anche in questo caso la differenza la fa proprio la coppia. Quando arrivano le festività natalizie spesso si è portati a pensare che bisogna essere trasgressivi per forza. Direi ‘no a strafare’, piuttosto scegliamo qualcosa che fa bene a noi e che rispecchi i nostri gusti. Le letture erotiche vanno benissimo anche da fare insieme per aprire molte nuove fantasie sessuali. Io consiglio, anche se è molto forte, il volume il ‘Delta di Venere’, dell’autrice erotica Anais Nin per trovare spunti e accendere nuove fantasie sessuali. Semaforo verde anche a qualsiasi tipo di abbigliamento commestibile ed intimo ma sexy per essere trasgressivi ma soft. Altrettanto bene vanno le manette, ma è necessaria intimità perché in questo caso soprattutto ci si affida completamente al partner. Sì anche alle palline della geisha che aiutano a stimolare anche il pavimento pelvico oppure optiamo per dei frustini. In ogni caso riflettiamo sul livello di intimità e complicità con il partner per non commettere passi falsi”.

– Molti provano vergogna e optano per l’e-commerce. Secondo lei si perdono qualcosa non andando in un negozio?

“Chi sceglie gli acquisti online si perde una grande parte di divertimento perché un conto è scegliere dei prodotti su un pc senza poterli vedere bene, toccare e maneggiare. Così non si riesce ad avere una corretta idea mentre dal vivo è tutta un’altra cosa. Possiamo valutare la grandezza reale e il materiale. Il divertimento voglio sottolineare non è secondario. Recarsi in un negozio, anche quelli automatici, è già di per sé una trasgressione per quelle coppie che non lo hanno mai fatto. Quindi lo consiglio perché può unire di più la coppia”.

