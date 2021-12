Stasera a ‘Che Tempo Che Fa’ il premio Oscar Javier Bardem

ROMA – Ultimo appuntamento del 2021 per “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 19 dicembre dalle 20.00 su Rai3. Ospite d’eccezione della serata sarà l’attore Javier Bardem, che presenterà il film, in uscita nelle sale, ‘Il capo perfetto’, di Fernando León de Aranoa, candidato all’Oscar per la Spagna come il Miglior film straniero. Nella pellicola Bardem interpreta Blanco, il proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali. Amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto.

Nato in una famiglia di attori in Spagna, Bardem ha esordito al cinema con Bigas Luna con ‘Prosciutto, prosciutto’ al fianco di Penelepe Cruz, che molti anni dopo, nel 2010, sarebbe diventata sua moglie e con la quale ha due figli. Primo attore spagnolo ad essere candidato all’Oscar nella categoria miglior interprete protagonista (nel 2001 con ‘Prima che sia notte’) si aggiudica la statuetta dell’Academy, come non protagonista, grazie a ‘Non è un paese per vecchi’ dei fratelli Cohen. Nella sua lunga carriera è stato diretto da grandi registi come Pedro Almodovar, Woody Allen, Terence Malik e Alejandro González Iñárritu.

La serata con ‘Che Tempo Che Fa’ proseguirà con altri importanti ospiti, come il ministro della Salute, Roberto Speranza e il ballerino Roberto Bolle, che su Rai1 il primo dell’anno condurrà la quinta edizione di “Danza con me”; e ancora il Maestro Nicola Piovani, all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante le Feste con lo spettacolo “La musica è pericolosa”, racconto tra musica e parole di alcune tappe della sua carriera; Enrico Brignano, protagonista della terza edizione del suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, dal 28 dicembre su Rai2; Roberto Burioni; Giovanna Botteri; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti: Paolo Fox, nelle librerie con “L’Oroscopo 2022”; Stefano De Martino al debutto con il nuovo show “Bar Stella” dal 28 dicembre su Rai2; Serena Autieri; Lello Arena; Francesco Paolantoni; Maurizio Ferrini.

“Che Tempo che Fa” tornerà domenica 16 gennaio.