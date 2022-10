Donna cade nel Tevere, è grave. Ipotesi selfie finito male

ROMA – Una donna di 48 anni, originaria di Monterotondo, è stata recuperata oggi in gravi condizioni dalle acque del Tevere, a Roma, all’altezza di Ponte Milvio. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I. La segnalazione al 112 è arrivata intorno a mezzogiorno, sul posto sono immediatamente intervenuti il nucleo sommozzatori, l’imbarcazione fluviale, la squadra di vigili del fuoco di Prati, il nucleo Saf, la polizia, un’ambulanza e un’auto medica. Sul caso indaga la polizia, ma al momento l’ipotesi più probabile è che la donna sia precipitata nel fiume dopo essersi sporta troppo per scattarsi una foto

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it