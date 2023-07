Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 luglio 2023

BORSELLINO, MELONI A PALERMO: CHI MI ATTACCA AIUTA LA MAFIA





“Nell’anniversario della strage di via D’Amelio la Repubblica si inchina alla memoria di Paolo Borsellino”. Sergio Mattarella ricorda il magistrato ucciso dalla mafia 31 anni fa. Nel giorno della commemorazione, il capo dello Stato invita a “combattere le zone grigie della complicità, con la stessa fermezza con cui si contrasta l’illegalità”. Giorgia Meloni è volata a Palermo, dove però non parteciperà alla fiaccolata in memoria di Borsellino. “Avevo altri impegni- spiega- sono polemiche inutili, perché io in tutta la mia vita non sono mai scappata. Così si aiuta solo la mafia”. La presidente del Consiglio assicura poi che non è previsto alcun intervento sul concorso esterno: “Nordio ha chiarito, è un dibattito pretestuoso”.



MAFIA, NORDIO: IO FAVOREGGIATORE? SDEGNO E SCONCERTO





Il ministro della Giustizia Carlo Nordio stoppa le polemiche sul reato di concorso esterno mafioso. Il governo non ha intenzione di cambiare la norma, ribadisce il Guardasigilli nel corso del Question time alla Camera. Nordio parla di “sconcerto e sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della delinquenza mafiosa”. Nel programma dell’esecutivo di centrodestra, evidenzia, “non vi è traccia di modifiche su questa disciplina”. Il ministro ricorda che quando da pm dirigeva l’inchiesta sulle BR venete negli anni 80 ha sempre contestato il reato associativo anche a chi si prestava a semplici contatti, dal soccorso medico al volantinaggio, facendoli condannare come appartenenti alla banda armata.



MORTO ANDREA PURGATORI, SVELO’ I MISTERI DI USTICA





È morto questa mattina a Roma Andrea Purgatori. Il giornalista, autore e sceneggiatore, è stato colpito da una malattia fulminante all’età di 70 anni. Emblema del giornalismo d’inchiesta, era noto soprattutto per i suoi scoop sulla strage di Ustica del 1980, che contribuirono a tenere il caso aperto. Nella sua lunga carriera, è stato al Corriere della Sera per quasi 25 anni occupandosi di terrorismo, criminalità e conflitti in Medio Oriente. Su La7 ha condotto il programma televisivo Atlantide. Ecologista convinto, è stato presidente di Greenpeace Italia dal 2014 al 2020. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, politici, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.



DEMANIO, INVESTIMENTI DA 5,5 MLD ENTRO IL 2026





Investimenti per 5,5 miliardi di euro entro il 2026, di cui 2,1 miliardi da realizzare e 3,4 miliardi di euro da avviare, riqualificando almeno 5 milioni di metri quadrati di immobili. È quanto prevede il Piano strategico industriale dell’Agenzia del demanio, illustrato oggi alla Camera. Il patrimonio immobiliare dello Stato comprende attualmente oltre 43 mila immobili per un valore di 62,5 miliardi di euro. L’aumento atteso del valore del patrimonio e dell’indotto sul territorio sono stimati rispettivamente in 2,2 miliardi e in 2,3 miliardi. “Una gestione efficiente del patrimonio pubblico- ricorda il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti- può creare una nuova ricchezza”.