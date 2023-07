Dopo Balocco, anche due società di Chiara Ferragni finiscono nel procedimento dell’Antitrust

ROMA – Dopo la Balocco, anche le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., riconducibili a Chiara Ferragni, sono finite nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Agcm ha esteso il procedimento per pratica commerciale scorretta, avviato lo scorso 14 giugno nei confronti della Balocco S.p.A. Industria Dolciaria, anche alle società dell’influencer.

Al centro delle indagini l’iniziativa commerciale ‘Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino’. Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice S.r.l. e di TBS Crew S.r.l. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Ad essere messa in dubbio è la trasparenza dell’iniziativa commerciale. Così come strutturata infatti, poteva trarre in inganno i consumatori, facendoli pensare di poter contribuire ad aiutare l’ospedale acquistando un pandoro. In realtà invece, la cifra della donazione era già stata stabilita a prescindere dal numero delle vendite.