Metro A Roma, problemi alla rete elettrica: stop alla circolazione nel tratto Ottaviano-Battistini

ROMA – E’ stato momentaneamente sospeso il servizio della linea A della metropolitana di Roma, nel tratto Ottaviano-Battistini. L’intervento, spiega una nota di Atac, si è reso necessario per “riconfigurare il sistema di alimentazione elettrica isolando alcuni gruppi di alimentazione. I tecnici Atac stanno lavorando presso l’impianto in località Cipro per ridurre al massimo i tempi della limitazione. Sono stati attivati i servizi sostitutivi di superficie”.

Questa mattina a Roma si sono registrati disagi per chi doveva prendere la metro A. Per un problema alla rete elettrica, infatti, è stata ritardata l’apertura di alcune stazioni. “A causa di un temporaneo buco nell’alimentazione elettrica da rete esterna ad Atac che non ha permesso il completo avvio dell’esercizio dei treni metro- ha spiegato infatti l’azienda dei trasporti- alcune stazioni della metro A hanno aperto con ritardo. L’interruzione elettrica, una volta ripristinata, ha reso necessario infatti attuare il riarmo delle protezioni elettriche intervenute”. I tecnici Atac hanno lavorato al completamento degli interventi. Già alle 7.30 la circolazione risultava “regolare con limitazioni di accesso solo per la stazione di Cornelia”.